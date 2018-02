Duda zeigte Verständnis für die Kritik der Israelis. Mehrfach betonte er, dass Polen sich nicht als Staat am Holocaust beteiligt habe und auch gar nicht gekonnt habe, da während der Besatzung durch Nazi-Deutschland kein polnischer Staat existierte. Er erinnerte an Polen, die Juden gerettet hätten, räumte aber ein, dass es auch Kollaborateure gegeben habe, die Juden an die Besatzer ausgeliefert hätten. In Polen gebe es keinen Platz für Antisemitismus, so Duda. "Gute Beziehungen zu Israel liegen mir sehr am Herzen." Aber Polen, das fast sechs Millionen seiner Bürger im Zweiten Weltkrieg verloren hat, habe das Recht, sich vor falschen Unterstellungen zu schützen. Deshalb werde er das Gesetz unterschreiben.