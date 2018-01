Das Verteidigungsministerium übernimmt der bisherige Innenminister Mariusz Blaszczak. Waszczykowski und der bisherige Umweltminister Jan Szyszko wurden ersetzt durch Jacek Czaputowicz, bisher Unterstaatssekretär im Außenamt, und Henryk Kowalczyk, was von Beobachtern als Zeichen gewertet wurde, dass Morawiecki die Verständigung mit den EU-Partnern sucht. Am Dienstagabend ist Morawiecki bei EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel zum Abendessen eingeladen.