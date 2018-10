Der ehemalige Generalsekretär der CDU, Ruprecht Polenz, sieht in den Kanzlerjahren von Angela Merkel "gute Jahre für Deutschland", sowohl außenpolitisch als auch innenpolitisch. Jeder Nachfolger, jede Nachfolgerin im Parteivorsitz und in der Kanzlerschaft könne darauf aufbauen, sagte Polenz im heute journal. Er verteidigte den Kandidaten Friedrich Merz gegen Kritik der politischen Gegner in Sachen Blackrock. Das Rennen um den CDU-Vorsitz hält Polenz für "absolut offen".