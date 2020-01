Ein Kind wird in Pakistan gegen Polio geimpft.

Quelle: K.M. Chaudary/AP/dpa

Die Zahl der Polio-Fälle in Pakistan ist auf ihren höchsten Stand in fünf Jahren gestiegen. 2019 seien landesweit 117 Fälle von Kinderlähmung gemeldet worden, teilte das nationale Programm zur Ausrottung der Krankheit mit. Schuld an der Verbreitung sind unter anderem Impfboykotte und Angriffe auf medizinisches Personal.



Kinderlähmung ist in den allermeisten Ländern der Welt ausgerottet. Pakistan ist neben Afghanistan das einzige Land, in dem im Vorjahr und auch in diesem Jahr Erkrankungen gemeldet wurden.