Grafik Politbarometer: Bewertung der AfD ...

Quelle: ZDF

Die parteiübergreifende Ablehnung der AfD nimmt weiter zu. So sind sich die Anhänger aller anderen Parteien in ihrem extrem negativen Urteil über die AfD weitgehend einig und bewerten diese Partei auf der Skala von minus 5 bis plus 5 mit Durchschnittswerten zwischen -4,7 (Grüne) und -3,8 (Union).



80 Prozent aller Befragten haben den Eindruck, dass rechtsextremes Gedankengut in der AfD sehr weit oder weit verbreitet ist. Nur 16 Prozent aller Befragten und 72 Prozent der AfD-Anhänger sehen das nicht so.