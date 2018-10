CSU-Spitzenkandidat und Ministerpräsident Markus Söder. Quelle: Peter Kneffel/dpa

Auch gut eine Woche vor der Landtagswahl in Bayern bleibt die CSU in ihrem Stimmungstief und muss mit sehr starken Verlusten bei der Wahl rechnen, während die Grünen erstmals in Bayern zweitstärkste Partei werden könnten.



Wenn schon am nächsten Sonntag gewählt würde, dann ergäben sich die folgenden Projektionswerte: Die CSU käme zurzeit auf 35%, die SPD auf 12%, die Freien Wähler auf 10%, die Grünen auf 18%, die FDP auf 5,5%, die Linke auf 4,5% und die AfD auf 10%. Die anderen Parteien lägen zusammen bei 5%.