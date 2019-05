Quelle: ZDF

Kurz vor der Bürgerschaftswahl in Bremen zeichnen sich klare Verluste für die SPD ab. Obwohl die Grünen mit Zuwächsen rechnen können, dürfte es für die Fortsetzung der Koalition von SPD und Grünen keine Mehrheit mehr geben.



Wenn jetzt Wahl wäre, käme die SPD auf 24,5%, die CDU auf 26%, Grüne auf 18%, die Linke auf 12% (alle wie Vorwoche), die FDP auf 5% (minus 0,5), die AfD auf 7% (minus 1) und die Wählervereinigung "Bürger in Wut" auf 3% (unverändert). Andere lägen zusammen bei 4,5% (plus 1,5).