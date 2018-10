Quelle: dpa

Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Hessen zeigen die heftigen Ausschläge der Bayern-Wahl Wirkung. Entsprechend verbessert erschienen auch in Hessen die Grünen, während CDU und SPD noch deutlichere Einbußen im Vergleich zur letzten Hessen-Wahl hinnehmen müssen.



Wenn am Sonntag gewählt würde, dann ergäben sich aktuell folgende Projektionswerte: Die CDU käme jetzt nur noch auf 26%, die SPD auf 20%, die Grünen hingegen könnten 22% erreichen, die Linke 8%, die FDP 8% und die AfD 12%.