Wenn schon heute in Brandenburg gewählt würde, ergäben sich die folgenden Projektionswerte für die Parteien: Die SPD käme zurzeit auf 22 Prozent (plus 1), die CDU auf 16,5 Prozent (minus 1,5), die Linke auf 14 Prozent (unverändert), die AfD auf 21 Prozent (plus 1), die Grünen auf 14,5 Prozent (plus 0,5), die BVB/Freie Wähler auf 4 Prozent, die FDP auf 5 Prozent (beide unverändert) und die anderen Parteien zusammen auf 3 Prozent (minus 1).