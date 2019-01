Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die CDU/CSU auf 29 Prozent (minus eins), die SPD fiele wieder auf ihren historischen Tiefstwert von 14 Prozent zurück (minus eins), die AfD läge ebenfalls bei 14 Prozent (minus eins), die FDP könnte sich auf acht Prozent (plus eins) verbessern, die Linke käme auf unveränderte neun Prozent, die Grünen erreichten 21 Prozent (plus zwei) und die anderen Parteien zusammen fünf Prozent (unverändert). Damit hätte eine Koalition aus CDU/CSU und Grünen als einziges Zweier-Bündnis eine parlamentarische Mehrheit.