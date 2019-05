Politbarometer: Starkes oder sehr starkes Interesse an der Europawahl ...

Quelle: ZDF

Das Interesse an dieser Europawahl ist laut ZDF-Politbarometer so hoch wie an keiner der vorherigen: Vor fünf Jahren gaben lediglich 38 Prozent an, dass sie sich sehr stark oder stark für die Europawahl interessieren. Jetzt sind es 56 Prozent. Gleichzeitig meinen 55 Prozent, dass die EU-Mitgliedschaft der deutschen Bevölkerung überwiegend Vorteile bringt. Nur 10 Prozent finden, dass damit überwiegend Nachteile verbunden sind. Für 32 Prozent halten sich Vor- und Nachteile die Waage.