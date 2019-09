SPD-Logo und Schatten von Personen

Quelle: dpa

Die SPD sucht eine neue Parteiführung und debattiert ihre inhaltliche Ausrichtung. Dass in ihr in Zukunft linke Positionen eine größere Rolle spielen sollen, meinen 44 Prozent aller Befragten des Politbarometers und 45 Prozent der SPD-Anhänger. Keine größeren Änderungen wollen 25 bzw. 32 Prozent.



Dass weniger linke Positionen den Kurs prägen, wünschen sich 21 Prozent in der Gesamtheit und 16 Prozent der SPD-Anhänger. 50 Prozent aller Befragten glauben, dass es für die SPD am besten wäre, wenn sie in die Opposition ginge.