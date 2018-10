Das politische Beben bei der bayerischen Landtagswahl hat große Auswirkungen auch auf die politische Stimmungslage im Bund. Die Berliner Regierungsparteien verlieren weiter an Zustimmung, während sich die Werte für die Grünen noch einmal verbessern: Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die CDU/CSU nur noch auf 27 Prozent (minus eins), das ist ihr bisher schlechtester Wert in der Politbarometer-Projektion. Die SPD käme sogar nur noch auf 14 Prozent (minus drei). Mit diesem ebenfalls bisher schlechtesten Projektionswert im Politbarometer wäre sie nur noch viertstärkste Partei. Vor ihr lägen die Grünen mit 20 Prozent (plus drei) und die AfD mit 16 Prozent (unverändert). Die FDP käme auf acht Prozent (unverändert), die Linke auf zehn Prozent (unverändert) und die anderen Parteien zusammen auf fünf Prozent (plus eins). Von den derzeit politisch wahrscheinlichen Bündnissen hätte nur eine Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen eine parlamentarische Mehrheit.