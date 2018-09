Nach der schweren Regierungskrise um den Fall Maaßen verlieren die Regierungsparteien deutlich an Zustimmung: Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die CDU/CSU nur noch auf 28 Prozent (minus zwei), das ist ihr bisher schlechtester Wert in der Politbarometer-Projektion. Die SPD käme mit 17 Prozent (minus drei) ebenfalls auf ihren bisher schlechtesten Projektionswert und läge damit gleichauf mit den Grünen, die ebenfalls auf 17 Prozent (plus eins) kämen. Die AfD läge mit 16 Prozent (plus eins) knapp dahinter. Zulegen auf zehn Prozent (plus zwei) könnte die Linke, die FDP käme auf acht Prozent (plus eins). Die anderen Parteien lägen zusammen bei vier Prozent (unverändert).