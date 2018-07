Nach dem heftigen Streit in der Asyl- und Flüchtlingspolitik zwischen CDU und CSU haben sich beide mit ihrem Koalitionspartner SPD auf ein gemeinsames Maßnahmenpaket geeinigt. Danach sollen an der deutsch-österreichischen Grenze sogenannte Transitverfahren eingeführt werden, durch die Asylbewerber, die bereits in anderen Ländern der EU einen Asylantrag gestellt haben, spätestens nach 48 Stunden dorthin zurückgeschickt werden sollen.



Dazu müssen allerdings noch Abkommen mit diesen Ländern geschlossen werden. Für solche Transitverfahren sind 62 Prozent und 34 Prozent sind dagegen. Gleichzeitig hat die Regierungskoalition beschlossen, ein Einwanderungsgesetz auf den Weg zu bringen, in dem der Zuzug von Fachkräften von außerhalb der EU geregelt werden soll. Auch dafür ist eine klare Mehrheit von 73 Prozent (dagegen 21 Prozent).