Wenn am nächsten Sonntag wirklich gewählt würde, dann käme die CDU/CSU jetzt auf 32 Prozent (minus eins), die SPD auf 19 Prozent (plus zwei). Die AfD erreichte 13 Prozent (minus eins), die FDP neun Prozent (plus eins), die Linke elf Prozent und die Grünen erhielten zwölf Prozent (beide unverändert). Die anderen Parteien lägen zusammen bei vier Prozent (minus eins). Wie bisher hätte dann neben einer großen Koalition nur ein Jamaika-Bündnis aus CDU/CSU, FDP und Grünen eine parlamentarische Mehrheit.