CDU/CSU im Aufwind - SPD auf neuem Rekordtief

Auch in dieser Woche rutscht die SPD auf ein weiteres Rekordtief ab, während die Union sich merklich verbessern kann. Wenn am nächsten Sonntag wirklich gewählt würde, dann käme die CDU/CSU jetzt auf 33 Prozent (plus zwei), die SPD nur noch auf 17 Prozent (minus zwei). Die AfD erreichte 14 Prozent (unverändert), die FDP acht Prozent (plus eins), die Linke elf Prozent (unverändert) und die Grünen erhielten zwölf Prozent (minus zwei). Die anderen Parteien lägen zusammen bei fünf Prozent (plus eins).