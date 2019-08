Politbarometer: Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre ...

Quelle: ZDF

In der parlamentarischen Sommerpause zeigt die Projektion wenig Veränderung zur Vorumfrage: Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die Union weiterhin auf 28 Prozent, die SPD bliebe auf ihrem bisher niedrigsten Wert von 13 Prozent und die Grünen erreichten erneut 25 Prozent.



Die AfD könnte leicht zulegen auf 13 Prozent (plus 1), FDP und Linke hätten dagegen mit jeweils 7 Prozent geringe Verluste (jeweils minus 1). Die anderen Parteien zusammen lägen jetzt bei 7 Prozent (plus 1).