Politbarometer Projektion

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, würde sich die Union auf 31% verbessern (plus 1) und die SPD nach ihrem Zwischenhoch Anfang Februar wieder auf 15% zurückgehen (minus 1). Die AfD käme auf 13% (plus 1), die FDP auf 7% (minus 1), die Linke auf 9% und die Grünen auf 20% (beide unverändert).



Die anderen Parteien zusammen lägen unverändert bei 5%. Damit hätte eine Koalition aus CDU/CSU und Grünen weiterhin als einziges Zweier-Bündnis eine Mehrheit.