Infografik: Politbarometer 18.10.2019 - Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagwahl wäre...

Quelle: ZDF

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union laut dem aktuellen Politbarometer auf 29% (plus 2) und die SPD auf 14% (plus 1). Die AfD verschlechterte sich um einen Punkt auf 13%, die FDP bliebe bei 6% und die Linke erhielte 8% (plus 1).



Deutliche Verluste hätten die Grünen, die zuletzt im Zusammenhang mit dem damals sehr präsenten Thema Klimawandel einen Rekordwert erzielt hatten. Sie würden drei Punkte abgeben und erreichten jetzt 24%. Die anderen Parteien zusammen lägen unverändert bei 6%.