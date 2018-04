Nach dem Bekanntwerden von sexuellen Übergriffen in der amerikanischen Filmbranche kam auch eine Diskussion über sexuelle Belästigung in Deutschland in Gang. 87% aller Befragten finden es wichtig, dass über dieses Thema jetzt verstärkt gesprochen wird (nicht wichtig: 12%), und 59% meinen, dass sexuelle Belästigungen von Frauen in Deutschland (sehr) weit verbreitet sind (nicht so weit verbreitet: 33%). Die Forderung, dass wir in diesem Bereich schärfere Gesetze brauchen, unterstützen 67%, 28% halten die bestehenden Regelungen für ausreichend.