Der neue CSU-Chef Markus Söder ruft seine Partei zur Geschlossenheit auf.

Quelle: reuters

Dass der am Wochenende gewählte neue CSU-Vorsitzende Markus Söder die CSU erfolgreich in die Zukunft führen wird, glauben 45 Prozent aller Befragten und 38 Prozent bezweifeln das. Bei den Anhängern der Union ist in dieser Hinsicht eine Mehrheit von 57 Prozent zuversichtlich und 31 Prozent sind skeptisch.



Von einem zukünftig verbesserten Verhältnis zwischen CDU und CSU unter den neuen Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder gehen 43 Prozent aus, sechs Prozent erwarten eher eine Verschlechterung und die meisten (45 Prozent) rechnen nicht mit großen Veränderungen. Wesentlich positiver urteilen dabei die Anhänger der beiden C-Parteien, bei denen 59 Prozent von einer besseren Zusammenarbeit ausgehen (Verschlechterung: drei Prozent; nicht viel anders: 34 Prozent).