Das Interesse an der Europawahl fällt deutlich höher aus als im gleichen Zeitraum vor fünf Jahren. So sagen jetzt 44 Prozent, dass sie sich stark für die Wahl interessieren, im März 2014 waren das lediglich 22 Prozent. Wenn am nächsten Sonntag wirklich Europawahl wäre, käme die Union auf 35 Prozent (plus zwei im Vergleich zur Umfrage vor drei Wochen), die SPD auf 18 Prozent (unverändert), die Grünen auf 18 Prozent (minus eins), die Linke auf sechs Prozent (minus zwei), die AfD auf neun Prozent (minus eins) und die FDP auf sieben Prozent (plus eins). Die anderen Parteien zusammen lägen bei sieben Prozent (plus eins).