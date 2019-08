Grafik Politbarometer: Wegen des Klimawandels mache ich mir ...

Quelle: ZDF

Wenn es um die wichtigen Probleme in Deutschland geht, wird im aktuellen Politbarometer der Klimawandel weiterhin am häufigsten genannt. 62 Prozent sagen, dass sie sich deswegen große Sorgen machen (keine großen Sorgen: 37 Prozent).



Gut ein Drittel (34 Prozent) ist aber auch der Meinung, dass das Thema Klimawandel zurzeit zu viel Raum einnimmt, für 36 Prozent ist es so gerade richtig. 29 Prozent ist das Thema zu wenig präsent, darunter für 46 Prozent der unter 30-Jährigen.