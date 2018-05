"Waren wir wirklich so dumm", fragen viele in Grimma immer noch fassungslos angesichts der Tatsache, dass damals Ostdeutsche als Chefs der verschlankten Firmen nicht in Frage kamen. Bei nicht wenigen in Grimma bebt auch heute noch die Stimme. Vielleicht wurde wirklich noch nicht umfassend verstanden, wie tief die Wunden gerissen wurden, damals vor 30 Jahren. Wie hartnäckig das Gefühl der Zweitklassigkeit an der Seele einer ganzen Generation nagt – die dieses Gefühl auch an die Nachkommen weitergegeben hat. Umfragen in Sachsen zum Beispiel zeigen, dass sich ostdeutsche bis heute mehrheitlich als Bürger zweiter Klasse fühlen. Ein Befund, der sich durch alle Alters- und Bildungsschichten zieht.