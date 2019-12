Abluft steigt aus einem Kohlekraftwerk. Archivbild

Kurz vor der UN-Klimakonferenz haben Politiker, Prominente und Militärs in den USA ein Bündnis gegen den Klimawandel gegründet. Die Erderwärmung sei eine "Frage der internationalen Sicherheit", begründete Ex-Außenminister und Initiator John Kerry den Namen "World War Zero". Man hoffe, die US-Bürger "wie im Krieg" für den Kampf gegen die Treibhausgase zu mobilisieren.



Neben Prominenten wie Arnold Schwarzenegger und Leonardo DiCaprio gehören auch Admirale, Generäle sowie bekannte Politiker dem Bündnis an.