PD-Chef Nicola Zingaretti.

Quelle: Roberto Monaldo.Lapress/LaPresse via ZUMA Press/dpa

In Frankreich sind zwei weitere Menschen infolge einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Damit steige die Zahl der Toten auf elf, teilt das Gesundheitsministerium mit. Die beiden Menschen seien in der Normandie ihrer Krankheit erlegen.



In Italien gibt es unterdessen einen prominenten Betroffenen: Der Vorsitzende der mitregierenden Sozialdemokraten, Nicola Zingaretti, hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. "Auch ich habe das Coronavirus", sagte der Chef des Partito Democratico in einem Video.