Mit Blick auf die künftige Bundestagsarbeit richtete der scheidende SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann eine scharfe Warnung an die AfD. "Der Bundestag ist der Ort von Rede und Widerrede, von geistiger Auseinandersetzung", erklärte er in Berlin. "Wenn einzelne Mitglieder der AfD glauben, dass der Bundestag eine Tribüne sei, um dort rassistische Botschaften zu vermitteln, dann werden sie den entschiedenen Widerstand der SPD und aller demokratischen Parteien dort bekommen", so Oppermann weiter. Dies werde "notfalls auch mit Hilfe des Ordnungsrechts" geschehen, fügte er vor ersten gemeinsamen Beratungen der bisherigen und der neu gewählten Abgeordneten der SPD hinzu.