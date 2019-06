Für den Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber ist völlig klar, dass die DSGVO nicht nur einen Staat braucht, der Regeln setzt und durchsetzt und Firmen, die die Regeln einhalten, sondern auch "digitalkompetente Bürger, die sagen: 'Ich lebe in einer digitalen Welt. Wie ich mich im Straßenverkehr Regeln anpasse, muss ich das auch dort tun.'" Er hat viele Ideen, was nachgebessert werden muss an der Verordnung, doch darüber wird erst im Mai 2020 gesprochen, so hat man es EU-weit vereinbart.



Ein Jahr nachdem die DSGVO umgesetzt werden musste, warten die Experten nun mit ersten Zahlen auf. 144.376 Beschwerden sind bei den nationalen Datenschutzbehörden in den 28 EU-Ländern eingegangen. Die meisten betreffen Werbung per Telefon oder E-Mail sowie Videoüberwachung, teilt der Europäische Datenschutzausschuss mit, der sich aus den Datenschutzbehörden der Mitgliedsstaaten zusammensetzt.