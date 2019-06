Auch Winfried Kretschmann (l.) war bei der Eröffnung dabei.

Quelle: Fabian Sommer/dpa

So gut wie nackt und als Einhorn verkleidet hat eine Lokalpolitikerin auf einer Gartenschau in Baden-Württemberg Wirbel ausgelöst. Eigentlich ging es nur darum, Maskottchen auf die Bühne zu schicken. Linken-Stadträtin Cynthia Schneider hatte mit pastelliger Körperfarbe, Einhornkappe und einem schmalen Slip verhüllt an das Stadtwappen von Schwäbisch Gmünd erinnert.



Bei der Eröffnung der Gartenschau gab es daraufhin mächtig Rummel. Im Netz erntete Schneider bissige Kommentare, aber auch Zuspruch.