Soldaten der türkischen Streitkräfte. Symbolbild

Quelle: Anas Alkharboutli/dpa

Wenige Tage nach Beginn der türkischen Offensive in Nordsyrien ist dort eine bekannte kurdische Politikerin und Frauenrechtlerin getötet worden. Havrin Khalaf, Generalsekretärin der Partei Zukunft Syriens (FSP), sei am Samstag auf einer Landstraße in einen Hinterhalt geraten.



Das teilten die von Kurdenmilizen angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte mit. Sie machten die Türkei und deren Verbündete für Khalafs Tod verantwortlich. Von türkischer Seite gab es keine offizielle Bestätigung.