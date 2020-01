heute journal: Das heißt die beiden – die Grünen und Sebastian Kurz – sind zum Erfolg verdammt, weil es auch auf absehbare Zeit keine Alternative gibt?



Filzmaier: Sie sind zum Zusammenbleiben schon verdammt, denn Sebastian Kurz hat jetzt in sehr kurzer Zeit zwei Mal eine Koalition vorzeitig beendet. Ein drittes Mal würde seinem Image dann möglicherweise doch schaden. Und bei den Grünen war es so: Auf Bundesebene die letzte Regierungschance hatten sie in den Jahren 2002, 2003, also vor 17 oder 18 Jahren. Sie wollten wohl kaum warten, bis sie 2037, 2038 die nächste Chance bekommen. Die sind schon in die Bundesregierung gekommen, um zu bleiben.