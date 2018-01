Burchardt: Nach UN-Angaben droht in diesen Ländern über 20 Millionen Menschen der Hungertod. Wir stehen vermutlich vor einer der größten humanitären Krise seit dem zweiten Weltkrieg. Die Gründe sind vielfältig, haben aber vor allem mit Kriegen und Dürre zu tun. Auf Hunger gibt es nur eine Antwort: Nahrung! Die G20 wird hoffentlich die hierfür erforderlichen Mittel als Soforthilfe bereitstellen und mit dieser Geste gleichzeitig demonstrieren, dass sie in der Welt Verantwortung übernimmt. Doch was die ärgste Not lindert, löst noch keine Probleme. Bei dem Treffen der weltweit wichtigsten Rüstungsexportnationen könnte es ein leichtes sein, sich über ein Ausfuhrverbot von Kleinwaffen zu verständigen. Deren Verbreitung ist kaum zu kontrollieren und sie verantworten fast die Hälfte aller Todesopfer in Gewaltkonflikten. Zusätzlich kann sich die G20 für Entschuldung und ein Insolvenzverfahren für Staaten stark machen, damit Geld in Bildung und Infrastruktur statt in Schulden- und Zinstilgung gesteckt wird. Wenn wir in Europa dann noch die üppigen Agrarsubventionen runterfahren und die Landwirtschaft vor Ort fördern, wird in Afrika bald niemand mehr hungern.