Korte: Nein. Es wird eher darauf ankommen, ob man eine nicht-radikalisierte AfD disziplinieren kann. Neue Koalitionen brauchen eine sehr lange Vorbereitungszeit für Pioniere des Wandels. Die Zusammenarbeit zwischen der SPD und der Linken erfolgte beispielsweise über einen langen historischen Prozess. Als Instrument eignen sich dann Präambeln in Koalitionsverträgen. So hat sich die Linke in Thüringen explizit zur DDR als Unrechtsregime bekannt. Von der AfD bräuchte man ein klares Bekenntnis zur Abgrenzung von jeder Art des völkischen, rechtsextremen Denkens. Das könnte der erste Schritt sein, um mit der Partei zusammenzuarbeiten. Aber gerade die Koalitionsgeschichte auf der politisch linken Seite lehrt, dass durch die Addition am Wahltag keine Zuwächse zu erwarten sind.