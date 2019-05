Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron treffen sich heute mit Vertretern der Europäischen Union und sieben Staats- und Regierungschefs aus dem Westbalkan: Albanien, Serbien, Slowenien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Kosovo und Montenegro. In diesen Ländern leben rund 17 Millionen Menschen. Neben Kroatien und Slowenien streben weitere Länder davon in die EU, Serbien und Montenegro sind in dem Prozess am weitesten fortgeschritten. Allerdings gilt die Region, die nach dem Zerfall Jugoslawiens Anfang der 90er Jahre in Einzelstaaten zerbrach, als der Brennpunkt Europas. Ethnische, territoriale und wirtschaftliche Auseinandersetzungen lassen den Westbalkan nicht zur Ruhe kommen.

Bildquelle: ZDF