Werz: Das ist die zentrale Frage. Donald Trump hat in gewisser Weise eine feindliche Übernahme der Republikanischen Partei geschafft, denn er gehört ja selbst nicht zu dem traditionellen republikanischem Establishment. Er war politisch auch zum Teil mit den Demokraten affiliiert. Das hing immer davon ab, was gerade für seine Geschäfte in New York und im Land die opportune Position war.



Aber wir haben insgesamt drei Umfragen aus den vergangenen Wochen, nach denen 78 bis 86 Prozent der eingeschriebenen Parteimitglieder der Republikaner diesen Präsidenten unterstützen. Und das bringt natürlich die Abgeordneten – sowohl im Haus als auch im Senat – in eine ungeheuer schwierige Situation.



Hinter vorgehaltener Hand hört man massive Kritik an dem Präsidenten und er wird auch in den eigenen Reihen des Landesverrats bezichtigt. Aber die Abgeordneten müssen gewählt werden und die Angst vor den Wählerinnen und Wählern ist so groß, dass man sich nicht dazu hinreißen lässt, gegenüber dem Präsidenten zu sagen: Verfassung, nationale Tradition und auch Patriotismus sind wichtiger als diese brachialen Auseinandersetzungen, die das Weiße Haus den Amerikanern aufzwingt.