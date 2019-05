Niedermayer: Die Klimafrage bildet schon seit jeher den Markenkern der Grünen. Sie stehen am glaubwürdigsten für den Umweltschutz. Die SPD hat ihren Markenkern in sozialen Fragen, die Union in Wirtschaftsfragen. Nun profitieren die Grünen von der Klima-Diskussion. Und sie haben den Vorteil, dass sie in der Opposition sind und viel versprechen können, ohne liefern zu müssen.