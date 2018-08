Ich fürchte, dass das, was wir in Chemnitz erlebt haben, lediglich der Anfang einer weiteren Kette entsprechend schlimmer Ereignisse ist. Politikwissenschaftler Werner J. Patzelt

Patzelt: "Die Zivilgesellschaft wehrt sich gegen rechtspopulistische und rechtsradikale Formen seit langem, sie gibt auch jede Menge Geld und Freizeit aus für Bündnisse und Aktivitäten gegen Rechts. Nur: Das Ganze nützt so lange nichts, wie keine Perspektive für eine gute Zukunft, für ein Land, in dem wir alle gut und gerne leben können, aufgezeigt wird. Das "Laissez-faire" in der Migrations- und Integrationspolitik hat sehr viele Leute dem Staat gegenüber entfremdet. Bloß darüber zu reden, das hätte vor drei Jahren Luft aus dem Kessel genommen. Jetzt meinen die Leute, dass man Lösungen sehen wollte, und weil sie diese nicht in gewünschtem Umfang von der Politik sehen, wenden sie sich gegen die Politik. Und ich fürchte, dass das, was wir in Chemnitz erlebt haben, lediglich der Anfang einer weiteren Kette entsprechend schlimmer Ereignisse ist."