Schönberger: Der Untersuchungsausschuss ist immer ein etwas schwieriges Instrument, weil er einerseits ein Minderheitenrecht der Opposition ist; das heißt, die Opposition kann verlangen, dass ein solcher Untersuchungsausschuss eingesetzt wird. Aber natürlich hat die Parlamentsmehrheit auch im U-Ausschuss die Mehrheit. Und in der Regel wird die Parlamentsmehrheit eher die Regierung, die hier kontrolliert werden soll, unterstützen. Insofern kann der Untersuchungsausschuss durchaus Aufklärung leisten. Aber das ist eine sehr mühsame und kleinteilige Arbeit, die auch heutzutage nicht immer mehr so leicht in den Medien zu vermitteln ist, weil in der schnelllebigen Zeit diese langsame Arbeit vielleicht nicht mehr ganz so geschätzt wird wie früher.