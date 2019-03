Politische Gefangene in Nicaragua. Archivbild

Quelle: Alfredo Zuniga/AP/dpa

Nicaraguas Regierung hat sich verpflichtet, alle politischen Gefangenen freizulassen. Dafür habe sie maximal 90 Tage Zeit, hieß es in einer Mitteilung. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation "Komitee pro Freilassung politischer Gefangener Nicaragua" (CPLPP) sind noch etwa 800 Menschen unrechtmäßig in Haft.



Der autoritäre Präsident Daniel Ortega hatte Teilnehmer an Protesten gegen die Regierung willkürlich festnehmen lassen. Diesen Monat wurden bereits rund 150 Gefangene freigelassen.