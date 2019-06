Der albanische Präsident Ilir Meta. Archivbild

Quelle: Hektor Pustina/AP/dpa

Die regierende Sozialistische Partei von Albanien hat eine Misstrauensabstimmung gegen den Präsidenten Ilir Meta angesetzt. Sie tat das, weil sich Meta ihren Angaben nach mit seiner Absage der Kommunalwahlen am 30. Juni nicht an die Verfassung gehalten hat.



Parteisprecherin Elisa Spiropali sagte, die Abstimmung werde bei der Parlamentssitzung am Donnerstag abgehalten. Die Sozialisten brauchen 94 Stimmen für einen Erfolg gegen Meta. Bislang kommen sie nicht auf die nötige Unterstützung.