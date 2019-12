Parlament (Knesset) in Jerusalem. Archivbild

Quelle: Ilia Yefimovich/dpa

Kurz vor Ablauf einer letzten Frist zur Regierungsbildung in Israel ist weiter kein Ausweg aus der festgefahrenen Situation zu erkennen. Um Mitternacht (23 Uhr MEZ) löst sich das Parlament in Jerusalem automatisch auf - wenn es vorher nicht doch noch zu einer Einigung für eine Koalition kommt.



Ohne Einigung steht Israel die dritte Wahl in weniger als einem Jahr bevor, nach derzeitigem Stand am 2. März 2020. Auf das Datum haben sich bereits Anfang der Woche die Parteien für den Fall der Parlamentsauflösung geeinigt.