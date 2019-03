Juan Guaido, selbst ernannter Interimspräsident von Venezuela.

Der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaido will im Machtkampf mit dem venezolanischen Staatschef Nicolas Maduro eine Entscheidung erzwingen. Am Samstag kündigte er einen großen Marsch von Regierungsgegnern aus dem ganzen Land auf die Hauptstadt Caracas an.



In den kommenden Tage wolle er mit oppositionellen Abgeordneten durch das Land ziehen und die Menschen für einen Marsch auf Caracas gewinnen. "Die Eroberung der Räume wird friedlich, verfassungsgemäß und geordnet sein", twitterte er.