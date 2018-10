Die AfD plant ein umstrittenes Online-Portal für Schüler. Quelle: Fabian Sommer/dpa

Die AfD-Fraktion in Sachsens Landtag will nach dem Vorbild in Hamburg ein Online-Portal einrichten, auf dem Schüler politische Äußerungen von Lehrern melden können. Das kündigte ihr Sprecher Andreas Harlaß in Dresden an.



Kultusminister Christian Piwarz (CDU) sagte der "Freie Presse": "Das ist eine ekelhafte Gesinnungsschnüffelei, wie man sie noch aus Zeiten der Nazi-Diktatur oder von der Stasi kennt." Linksfraktionschef Rico Gebhardt hielt der AfD vor, Angst verbreiten zu wollen.