Somit könne Machthaber Baschar al-Assad weiter konventionelle Waffen einsetzen wie bisher - auch gegen Zivilisten. "Da hat er freie Fahrt, und genau das wird er auch tun, mit Unterstützung Irans und Russlands." Beide Länder würden den Kriegsverlauf in Syrien und auch die Nachkriegsordnung entscheidend mitbestimmen. Auch die Türkei versuche, sich im Norden ein Einflussgebiet zu sichern. "Aber der Westen - die USA und Europa - sind eigentlich aus dem Spiel. Sie haben keine Strategie, sie wissen gar nicht, was sie in Syrien wollen. Daran änderten auch die jüngsten Angriffe nichts."



"Eine politische Lösung ist unrealistischer denn je, denn Präsident Assad hat überhaupt keinen Grund, Macht abzugeben", so Helberg. Assad werde weiter versuchen, diesen Krieg zu gewinnen, er sei auf dem Vormarsch, am Ende würden Iran und Russland dafür sorgen, dass er an der Macht bleibt.