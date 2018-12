Wolfgang Schäuble (CDU): Merz-Debatte «albern». Archivbild

Die anhaltende Debatte um die Zukunft von Friedrich Merz in der CDU hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble als "albern" bezeichnet. "Wir haben eine Regierung, die ist vollzählig", sagte er im ZDF-Interview. An einer Personaldebatte wolle er sich nicht beteiligen.



Merz war der CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem Parteitag am 7. Dezember in der Wahl zum CDU-Vorsitz knapp unterlegen. Merz zeigte sich daraufhin offen für ein Ministeramt in der Bundesregierung.