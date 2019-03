Und schließlich geht's gegen die Grünen. Zu Habeck, dem Wanderprediger in Sachen Demokratie. 60 Minuten Markus Söder pur. Die Menschen im Saal reißt es von den Stühlen. Zum Abschluss des politischen Aschermittwochs wird gemeinsam gesungen. Die Bayernhymne, die deutsche Nationalhymne und die Europahymne. Ja, und dann ist es vorbei. Ein paar Selfies noch, ein paar Autogramme - und dann geht’s in den Bus wieder nach Hause. Gestärkt, motiviert und euphorisch. Was will man mehr an so einem Tag.