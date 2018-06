Ein Feuerwerk der guten Ideen wird Markus Söder abbrennen, so war der Spitzenkandidat der Landtagswahl in Bayern angekündigt worden. Markus Söder, der bayerische Finanz- und Heimatminister und designierte bayerische Ministerpräsident, fühlt sich sichtlich wohl im Ambiente der Halle. "Ich bin wieder hier in meinem Revier", zwar sei der bayerische Defiliermarsch nur dem regierenden Ministerpräsidenten vorbehalten, er, Söder, käme jedoch emotional damit zurecht.