Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.

Quelle: Roberto Pfeil/dpa

Armin Laschet hat den Zusammenhalt der verschiedenen CDU-Strömungen beschworen - und seine Landespartei als Modell genannt. In der Bundespartei müssten "Christlich-Soziale, Liberale, Konservative - alle zusammen für gemeinsame Werte" an einem Strang ziehen.



Das forderte der Chef der NRW-CDU beim Politischen Aschermittwoch seines Landesverbands in Lennestadt im Sauerland vor rund 650 Teilnehmern. Der 59-Jährige hatte am Dienstag in Berlin seine Bewerbung für den Vorsitz der Bundespartei angekündigt.