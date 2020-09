Friedrich Merz hat am Politischen Aschermittwoch Linken-Politiker Ramelow Arroganz vorgeworfen.

Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat den Thüringer Linke-Politiker Bodo Ramelow scharf dafür kritisiert, bei der Wahl zum Ministerpräsidenten ohne absehbare Mehrheit kandidiert zu haben.



Dies sei der eigentliche Grund für die derzeitigen Probleme in Thüringen, sagte Merz beim politischen Aschermittwoch in Apolda. "Der Auslöser war die Arroganz, die Überheblichkeit zu sagen, ich stelle mich hier zur Wahl", sagte Merz und erntete dafür großen Applaus. Merz will für den CDU-Vorsitz kandidieren.